Kıvanç Tatlıtuğ yatırımlarına bir yenisini daha ekledi
En çok kazanan oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
İstanbul Maçka ve Bebek’te iki daire, Garipçe’de de arsa alan ünlü oyuncu, rotasını bu kez Ege Bölgesi’ne çevirdi. Oyuncu, İzmir Dikili’de dev bir arazi aldı. Kalem Adası’na komşu olan araziye 800 bin TL ödeyen Tatlıtuğ’un burada tarımcılık yapacağı öğrenildi. Tatlıtuğ’nu aynı zamanda Çanakkale’ye bağlı Kemallı Köyü’nden de arazi baktığı haberleri çıkmıştı.