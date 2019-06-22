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  3. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den şok karar! Uzlaştılar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den şok karar! Uzlaştılar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den şok karar! Uzlaştılar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den şoke eden karar. Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e ait kafe Sinan A. isimli bir şahıs tarafından basılmıştı. Ünlü çiftin saldırgan ile uzlaştığı öğrenildi...

Kapıyı yumruklayan Sinan A. "Başak buraya gelecek, o gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" diyerek tehdit ve hakaretler savurmuştu. Sinan A. o dönem gözaltına alınmış ve ifadesinde; kapıyı yumruklamadığını, Başak Dizer'in sevgilisiyle arkadaş olduklarını ve kafeye kendisini terk eden sevgilisinin arkadaşıyla konuşmak için gittiğini söylemişti. 

Başak Dizer'in şikayetçi olmasının ardından Sinan A.’ya hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 4 ayrı suçtan soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Sinan A. hakkında takipsizlik kararı verdi. Sinan A’nın hiçbir karşılık olmadan Tatlıtuğ çifti ile uzlaştığı belirtildi.  

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