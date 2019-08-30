Köpeklere malikane! 50 bin TL harcadı

Evinde iki köpek, üç kedi ve kuş besleyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hayvanları için kesenin ağzını açtı.

EVİNİN BAHÇESİNİ YAPTIRDI

Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen oyuncu, evinin bahçesine hayvanlarının daha rahat hareket etmesi için özel bir yaşam alanı kurdu. Göktürk’te müstakil evinin bahçesine malikaneyi andıran ev yaptıran Tatlıtuğ, bunun için de 50 bin TL ödeme yaptı. Can dostları için hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncunun daha önce ‘Cesur ve Güzel’ dizi setine köpeklerini götürdüğü, onlarla zaman geçirmek için karavan kiraladığı biliniyor.