Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuktan sonra şimdi de bakın hangi mesleği yapacak...

Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilgi, Kıvanç Tatlıtuğ'un iştahını kabarttı... Yakında gideceği ABD'de eşi Başak Dizer'le 6 ay kalacak olan ünlü oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak.

Takvim'in haberine göre Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da cebini dolduracak. Orlando'da yaşayan ağabeyi Tugay Tatlıtuğ ile ortak olacak olan yakışıklı oyuncu, buradaki 10 iş kadını hayranı tarafından kurulan 'Kıvanç Tatlıtuğ North America' derneğinin de desteğini arkasına almış durumda.