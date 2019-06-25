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  3. Kıvanç Tatlıtuğ korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dün gece zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Zehirlendiğini düşünerek hastaneye başvuran Kıvanç Tatlıtuğ’un midesi yıkandı.

tv100'de ekrana gelen "Duymadık Demeyin" programının özel haberine göre; geçen hafta sonu kayınpederi Ali Cengiz Dizer’i kaybeden Tatlıtuğ yediği yemek sonrası kendisini kötü hissedince şoförü tarafından gece yarısı Ulus’taki özel bir hastaneye götürüldü.

Zehirlendiğini düşünerek hastaneye başvuran Tatlıtuğ’un midesi yıkandı. Yaklaşık iki saat hastanede müşahade altında tutulduktan sonra da taburcu edildi. 



 

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