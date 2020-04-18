Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer sayesinde sağlığına kavuştu

Başak Dizer, zatürre teşhisi sonrası eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u özel bir bakıma aldı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Başak Dizer'in ilk işi Tatlıtuğ'un beslenme düzenini değiştirmek oldu. Bu konuda Tatlıtuğ'un doktoru ve bir beslenme uzmanına danışan Başak Dizer; içeriğinde erik suyu, kereviz sapı suyu, kivi ve ejder meyvesi, zencefil ve cevizin olduğu özel bir beslenme diyeti hazırladı.

Dizer, mutfağa her girdiğinde kuru baklagil, yeşil sebzeler ve deniz ürünlerini elleriyle pişirip eşine afiyetle yedirdi. Tatlıtuğ bu sayede kısa sürede toparlanıp sağlığına kavuştu.