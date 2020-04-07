Kıvanç Tatlıtuğ Çukur kadrosuna mı dahil oldu? Bomba transfer!

Oynadığı dizi ve filmlerle Türkiye’de önemli oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’un Çukur’da oynayacağı iddia edildi. En son Ay Yapım’a ait Çarpışma dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’da mı oynayacak?

ARIK BÖKE'YE YAMAÇ'LA SAVAŞINDA DESTEK VERECEK

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu. Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu.

Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke'ye Yamaç'la savaşında destek verecek.