Kitap kurdu ünlüler

10 yaşındaki Atakan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyerek bir anda Türkiye’nin ‘kitap kurdu’ olarak ilan edilirken bizde ünlü isimlere okudukları kitapları sorduk. Yabancı ve yerli olmak üzere çok sayıda eseri okuyan isimlerin, yakın zamanda okumak istedikleri kitapları görünce de kitaplığınızda eklemeler yapmak isteyebilirsiniz. İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Cansu Tosun, Ceyda Düvenci, Merve Boluğur ve Şükrü Özyıldız gibi sevilen isimlerin okuduğu – okuyacağı kitapların listesi…

SANATÇILAR BU ESERLERİ OKUYOR

CANSU TOSUN

Şu an okuduğu kitap: Jose Mauro de Vasconcelos – Şeker Portakalı,

Bir sonra okuyacağı kitap: Meltem Güner - Rüya

SELEN ÖZTÜRK

Şu an okuduğu: John Berger – ‘Görme Biçimleri’,

Bir sonra okuyacağı: Dr. Henry Cloud – ‘Sınırlar’

ELİF DOĞAN

Şu an okuduğu: Jane Austen – ‘Gurur ve Önyargı’



FULYA ZENGİNER

Şu an okuduğu: Stefan Zweing– Satranç,

Bir sonra okuyacağı: Paulo Coelho – Hipiie

CEYDA DÜVENCİ

Şu an okuduğu: Vırgınıa M. Axline – Benliğini Arayan Çocuk

Bir sonra okuyacağı: Olga Tokarczuk – Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde

MERVE ÖZBEY

Şu an okuduğu: Hasan Ali Toptaş – Beni Kör Kuyularda,

Bir sonra okuyacağı: Ahmet Ümit Bab – ı Esrar

KIVANÇ TATLITUĞ

Şu an okuduğu: Hayvanlardan Tanrılara, Sapiens -Yuval Noah Harari

BAŞAK DİZER

Şu an okuduğu: Hakan Günday – Az

JESSICA MAY

Şu an okuduğu: Konstantin Stanislavski - Bir Aktör Hazırlanıyor (Portekizce),

Bir sonra okuyacağı: Jose Saramago – Körlük

MERVE BOLUĞUR

Şu an okuduğu: Erich Fromm - ‘Sevme Sanatı’



SEVDA ERGİNCİ

Şu an okuduğu: Sema Kaygusuz– ‘Barbarın Kahkahası’,

Bir sonra okuyacağı: Seray Şahiner – ‘Hepyek’



ŞÜRKÜ ÖZYILDIZ

Şu an okuduğu: Azra Kohen – Aeden,

Bir sonra okuyacağı: Ramtha – İnsanlık Tarihi

DİLŞAD ÇELEBİ:

Şu an okuduğu: Nietzsche –‘Deccal’ ve Özgür Mumcu –‘Barış Makinesi’,

Bir sonra okuyacağı: Doğu Yücel – ‘Kimdir Bu Mitat Karaman