Kitap kurdu ünlüler
Okumak istediğiniz kitabı seçmekte zorlanıyorsanız ünlülerin tercih ettiği eserler size yol gösterecek.
10 yaşındaki Atakan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyerek bir anda Türkiye’nin ‘kitap kurdu’ olarak ilan edilirken bizde ünlü isimlere okudukları kitapları sorduk. Yabancı ve yerli olmak üzere çok sayıda eseri okuyan isimlerin, yakın zamanda okumak istedikleri kitapları görünce de kitaplığınızda eklemeler yapmak isteyebilirsiniz. İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Cansu Tosun, Ceyda Düvenci, Merve Boluğur ve Şükrü Özyıldız gibi sevilen isimlerin okuduğu – okuyacağı kitapların listesi…
SANATÇILAR BU ESERLERİ OKUYOR
CANSU TOSUN
Şu an okuduğu kitap: Jose Mauro de Vasconcelos – Şeker Portakalı,
Bir sonra okuyacağı kitap: Meltem Güner - Rüya
SELEN ÖZTÜRK
Şu an okuduğu: John Berger – ‘Görme Biçimleri’,
Bir sonra okuyacağı: Dr. Henry Cloud – ‘Sınırlar’
ELİF DOĞAN
Şu an okuduğu: Jane Austen – ‘Gurur ve Önyargı’
FULYA ZENGİNER
Şu an okuduğu: Stefan Zweing– Satranç,
Bir sonra okuyacağı: Paulo Coelho – Hipiie
CEYDA DÜVENCİ
Şu an okuduğu: Vırgınıa M. Axline – Benliğini Arayan Çocuk
Bir sonra okuyacağı: Olga Tokarczuk – Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde
MERVE ÖZBEY
Şu an okuduğu: Hasan Ali Toptaş – Beni Kör Kuyularda,
Bir sonra okuyacağı: Ahmet Ümit Bab – ı Esrar
KIVANÇ TATLITUĞ
Şu an okuduğu: Hayvanlardan Tanrılara, Sapiens -Yuval Noah Harari
BAŞAK DİZER
Şu an okuduğu: Hakan Günday – Az
JESSICA MAY
Şu an okuduğu: Konstantin Stanislavski - Bir Aktör Hazırlanıyor (Portekizce),
Bir sonra okuyacağı: Jose Saramago – Körlük
MERVE BOLUĞUR
Şu an okuduğu: Erich Fromm - ‘Sevme Sanatı’
SEVDA ERGİNCİ
Şu an okuduğu: Sema Kaygusuz– ‘Barbarın Kahkahası’,
Bir sonra okuyacağı: Seray Şahiner – ‘Hepyek’
ŞÜRKÜ ÖZYILDIZ
Şu an okuduğu: Azra Kohen – Aeden,
Bir sonra okuyacağı: Ramtha – İnsanlık Tarihi
DİLŞAD ÇELEBİ:
Şu an okuduğu: Nietzsche –‘Deccal’ ve Özgür Mumcu –‘Barış Makinesi’,
Bir sonra okuyacağı: Doğu Yücel – ‘Kimdir Bu Mitat Karaman