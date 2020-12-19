Kırmızı Oda'ya Boncuk'un hikayesi damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda dizisi dün akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizi yeni bölümüyle reytinglerde tüm gruplarda birinci olurken, Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik'in sahneleri ses getirdi.

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Her cuma gecesi TV 8 kanalında yayınlanan dizi reyting listelerinde üst sıradaki yerini kimseye kaptırmıyor.

Dizide bir psikiyatristin kliniğinde geçen hikaye aslında kitapta da aynı şekilde ilerliyor. Dizi kitaba bire bir bağlı kalmasa da karakterlerin temeli kitapla benzerlikler taşıyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor.

Dizide son birkaç haftadır işlenmeye başlayan Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri ise en dikkat çeken isimler arasında.

Boncuk'un dün akşam yayınlanan son bölümde yaşadıkları ise sosyal medyaya damga vurdu.





KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Doktor Hanım'a hikayesini anlatmaya başlayan Boncuk evli ve Hollanda'da yaşamaktadır. Birgün marketten geldikten sonra malzemelerini dolaba yerleştirirken bir anda karşısında 3 tane ermiş amcanın oturduğunu görür. Kısa bir şaşkınlıktan sonra onları dinlemeye ve onlarla konuşmaya başlayan Boncuk'a, kocasından hayır gelmediğini, kendisine yeni bir koca getireceklerini söylerler.

Ermişlerin kendisini götürmek istemesi halinde kocasının kızmasından çekinse de ermişlerin sözünün üstüne söz söylenmeyeceğini de biliyor.

Kocası bir akşam eve geldiğinde Boncuk'u süslenmiş ve hazırlanmış bir vaziyette buluyor. Kocasının "Bu ne hal, neden hazırlandın?" sorusuna ise ermişlerin kendisini başka kocaya vereceğini ve beklediğini söylüyor. Boncuk'un eşi, Boncuk'u doktora getirmeye karar veriyor. Doktor Hanım'ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk seanslarına devam ediyor.