Kırmızı Oda'da Burcu Biricik rüzgarı! "Boncuk" oynamadı, adeta yaşadı

Bu yılın en başarılı yapımları arasında gösterilen Kırmızı Oda dizisi cuma günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan diziye katılan konuk oyuncular gösterdikleri performansla izleyicinin takdirini kazanmayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta diziye katılan oyunculardan birisi de Burcu Biricik olmuştu. Biricik, “Boncuk” karakteri ile bu hafta yeniden izleyici karşısına çıktı ve oyunculuğuyla tam not aldı.



“OYNAMADI, ADETA YAŞADI”

Melisa Sözen’in canlandırdığı “Alya” karakteri ilk bölümden itibaren büyük dikkat çekmiş, Sözen oyunculuğuyla hemen hemen herkesin beğenisini kazanmıştı. Alya ayrıldıktan sonra diziye katılan Boncuk karakteri de bir o kadar ilgi çekmeyi başardı. Burcu Biricik’in muhteşem performansı karakteri adeta yaşattırdı. Sevgisizlikten ve ilgisizlikten psikolojik problemler yaşayan Boncuk karakteri sevginin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

İşte Burcu Biricik hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

-Oyunculuğuna bayıldığım kadın. Ne de güzel benimsemiş rolünü.

-Burcu Biricik sen ve oyunculuğun ne mükemmel detaysınız.

-Kırmızı odaya gelen her oyuncunun performansına ayrı ayrı bayılıyorum ama Burcu Biricik’in oyunculuğu söz söylenemeyecek kadar güzel.

- Kırmızı Oda dizisinin 15.yeni bölümünde yine Burcu Biricik’in muhteşem oyunculuğu ile karşılaşacaksınız.