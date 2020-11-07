Kırmızı Oda dizisinde şaşırtan ayrılık! Binnur Kaya böyle duyurdu

Kırmızı Oda'nın önceki bölümünde ekibe katılan Celil Nalçakan, Garip karakterine hayat vermişti. Sevdiği kadının elinden kayıp gitmesi sonrasında onu öldürmeyi düşünen ve bu sırada Doktor hanıma getirilen Garip karakterinin anlattıkları, cinayete meyilli erkek bakış açısına yönelik önemli bir fikir vermişti. Garip, Doktor hanım ile konuştuktan sonra hayatına yeni bir yön vermeye karar vererek, veda etti.

Celil Nalçakan’ın da başarıyla canlandırdığı Garip karakteri ile birlikte dizide iz bıraktığını söyleyebiliriz. Nalçakan’ın ekibe vedası da duygulandırdı. Binnur Kaya, Instagram hesabından arkadaşına veda etti ve yeniden buluşmayı da diledi. 3 bölüm süren Garip’in hikayesinin sona ermesinin ardından Binnur Kaya, şöyle yazdı:

“Canım Celil…Ne güzeldi seninle göz göze oynamak…Gülmek… Sohbet etmek…İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın… Yollarımız açık olsun…Tekrar buluşmak dileğiyle.”