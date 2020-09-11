Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 2. 2. bölümü Tv8 ile izle
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi 11 Eylül Cuma günü 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kırmızı Oda canlı yayını ve 3. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...
Kırmızı Oda dizisi 11 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu Kırmızı Oda dizisi Tv8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktaracak. Peki, Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA DİZİSİ CANLI İZLE
KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.
KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.