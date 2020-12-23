23 Aralık 2020 Çarşamba 10:12 | Son Güncelleme:
Kiralık Aşk'ın Ömer'i Barış Arduç'tan müjde! Yeni rolünü açıkladı
Kiralık Aşk dizisinin Ömer'i Barış Arduç, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni proje müjdesini verdi. Arduç, ‘Yeni karakter psikopat değil' ifadelerini kullandı.
Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren ve oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Barış Arduç, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı.
‘YENİ KARAKTER PSİKOPAT DEĞİL’
Yeni proje müjdesi vererek menajeri ile iş toplantısı yaptığını belirten Barış Arduç, ‘Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Önceki gibi psikopat bir rol değil’ dedi.
Yılbaşının yaklaşmasıyla eşi Gupse Özay ile plan yapıp yapmadığı sorulan Barış Arduç, ‘Yasak olduğu için yılbaşı gecesi evde olacağız’ yanıtını verdi. Yakışıklı oyuncu daha sonra aracına binerek uzaklaştı.