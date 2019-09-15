Kimse beklemiyordu... Güven Bana'da şaşırtan final sorusu!

Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışma programı son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. 14 Eylül Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde yarışan iki yarışmacı herkese ders verecek nitelikte bir performans sergilediler. Gülistan Batu ve Muhsin Divan 14 soruya doğru cevap verdiler ve 15. final sorusuna kaldılar. Final sorusu ise herkesi şaşırttı. İşte final sorusu:

HERKESİ ŞAŞIRTAN FİNAL SORUSU!

Cilalı İbo filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

A: Şekerci

B: Kahveci

C: Ayakkabı boyacısı

D: Simitçi

Doğru cevap: Ayakkabı boyacısı

Muhsin Divan ve Gülistan Batu birbirine güvenerek final sorusu dahil tüm sorulara doğru cevap vererek 147.500 TL ödüle ulaştılar. Her iki yarışmacı da butona basmadı ve parayı yarı yarıya paylaşarak tüm yarışmacılara ve izleyenlere ders verdi.