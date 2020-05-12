Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor iddiası!

Koronavirüs nedeniyle dünya kendini karantinaya aldı ve kimse evinden mecbur olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Bu en çok evli çiftleri yıprattı. Her gün aynı evde olan çiftler üzerinde yapılan araştırmalar, dünya genelinde çok sayıda çiftin boşanmak için resmi dairelere başvurduğunu ortaya çıkardı.

BOŞANIYORLAR MI?

Bir iddiaya göre bu durum Kim Kardashian ve Kanye West’i de etkiledi ve West evi terk etti. Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca sık sık kavga ettikleri, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını söyledi.

Yine dedikodu kulislerine göre Kanye tüm eşyalarını alıp, Wyoming’teki evlerine yerleşmiş… Kim Kardashian daha önce evde çocuklarla vakit geçirmekten kendine zaman ayıramadığını ve çok yorulduğunu söylemişti.