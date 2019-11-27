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  3. Kim Kardashian Trump'ın isteğini geri çevirmedi

Kim Kardashian Trump'ın isteğini geri çevirmedi

Kim Kardashian Trump'ın isteğini geri çevirmedi

Geçtiğimiz yıl Kim Kardashian, tahliye edimeksizin müebbet hapis cezası alan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile görüşmeye gitmişti. 37 yaşındaki televizyon yıldızı Alice Marie Johnson'ın cezasının hafifletilmesiyle sonuçlanan görüşmeyle ilgili bilinmeyenleri ünlü komedyen Jimmy Kimmel'a anlatmıştı.

Kim Kardashian "Donald Trump beni aradığında Steven Klein'ın fotoğraf çekimindeydim. Eğer Steven Klein'ı tanıyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini bilirsiniz. Çıplaktım ve telefonum çaldı. Hemen üstüme bir şeyler alıp telefonu açtım" demişti.

Yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında avukat olmak istediğini açıklayan Kardashian'ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump'ın önerileri etkili oldu. Trump Kardashian'a "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğüdünde bulunmuştu.

O İSTEĞİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Trump'ın 'Masanın üzerine yatarak poz verme' çağrısı üzerine Kim Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı: “İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım”

Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" demişti.


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