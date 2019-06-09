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09 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 08:00

Kibariye'ye senaryo gönderdi 

Kibariye'ye senaryo gönderdi 

İki sinema filmi çekmeye hazırlanan Yavuz Bingöl, son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Biri komedi diğeri de kendi hayatını anlatacağı dram tarzı film olduğunu belirten Bingöl, “Drama olan film benim dört beş yıldır çalıştığım bir proje. Bir şekilde sponsor bulup çekmek istiyorum. Komedi filmi için iki tane solist var biri genç diğeri de orta yaşın üstünde. Biri Kibariye ve diğeri Demet Akalın’ı düşünüyoruz. İkisine de gönderdik senaryoyu. Ben varım misafir oyuncu olarak kabadayıyı oynuyorum, bir de başrolde Mahir İpek’i düşünüyoruz” dedi. 

 

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