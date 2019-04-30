Kerimcan Durmaz'ın müstehcen videosu hakkında harekete geçildi!

İnternet fenomeni Kerimcan Durmaz, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kaydettiği müstehcen görüntüleri Instagram'dan paylaştı. Tepkiler üzerine videoyu silerek “Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu avukatıma iletmek isterken yanlışlıkla paylaştım” dedi. Bursa Adliyesi’nde Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Melih Altıkardeş, şüphelinin başka paylaşımlarıyla videodaki şahsın kıyafetinin aynı olduğuna dikkat çekti.

KERİMCAN DURMAZ'IN ÇOCUK TAKİPÇİLERİ VAR

Kerimcan'ın 3 milyonlarca takipçisi arasında çocukların da olduğunu belirten avukat Merve Aydıngöz de “Hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır” dedi. Durmaz’ın ‘hayasızca hareketler’, ‘cinsel taciz’ ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması talep edildi.



KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994’te İstanbul’un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü’ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015’ten itibaren Periscope’a ve Snapchat’e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı.

Daha sonra İstanbul’a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016’da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.2016-17 yayın döneminde TV8’de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

30 Kasım 2016’da Samsun’da sahne aldığı bir mekânda LGBT’lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı.