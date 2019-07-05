Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu
Kerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa'da , Instagram hesabından müstehcen video paylaşan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında, suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme, Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Durmaz'ın davasının 4 Aralık'ta saat 14.00'de görüleceği, davaya katılmaması halinde, ikinci sine polis zoruyla getirileceği bildirildi.
(DHA)