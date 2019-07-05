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  3. Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu

Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu

Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu

Kerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'da , Instagram hesabından müstehcen video paylaşan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında, suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme, Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Durmaz'ın davasının 4 Aralık'ta saat 14.00'de görüleceği, davaya katılmaması halinde, ikinci sine polis zoruyla getirileceği bildirildi.

(DHA)

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