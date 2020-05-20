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  3. Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen 'Güneşi Beklerken' itirafı!

Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen 'Güneşi Beklerken' itirafı!

Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen 'Güneşi Beklerken' itirafı!

Oyuncu Kerem Bürsin, 2013 yılına Amerika'dan Türkiye'ye gelmişti. Bürsin, YouTube'da katıldığı bir programda ilk dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Kerem Bürsin, DenizBank ve TÜRSAK Vafkı’nın YouTube’da düzenlediği ‘Senaryo Sohbetleri’nin dün akşamki konuğuydu. 2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncunun ilk dizisi başrolü Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Emre Kınay ile paylaştığı ‘Güneşi Beklerken’ olmuştu. Kerem Bursin 7 yıl aradan sonra şu itirafta bulundu:

KARAKTERİ EVİNE GÖTÜRÜYOR

“İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika’ya dönerim diye düşünüyordum. ‘Güneşi Beklerken’den teklif gelince kalmaya karar verdim.”

“Senaryoyu okudum, ‘Liseli Kerem’ hoşuma gitti. Karakterin travmaları, asiliği, duruşu, heyecanı ilgimi çekmişti. O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterle yapma imkanı buldum! Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyorum. Tutku; bizim mesleğin olmazsa olmazı.”


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