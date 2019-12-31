Kerem Bürsin'den yılbaşı açıklaması: Yeni yıla dua ederek girmeyi seviyorum

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin, yeni yıl programını takipçileriyle paylaştı. "Yeni yıla dua ederek girmeyi seviyorum" diyen oyuncu, şunları söyledi:

'YENİ YILA DUA EDEREK GİRMEYİ SEVİYORUM'

"Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Çok dürüst oluyorum; yılbaşına girmeden 5 dakika önce genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum. Yeni yıla dua ederek, meditasyon yaparak girmeyi seviyorum.

'SARHOŞ OLUP SAPITMAKTANSA...'

Bir sene kapanıyor. Yeni yıla sarhoş girip sapıtmaktansa, içine dönüp niyetlerin, iyi düşüncelerin neyse o kapı kapanmadan gönderiyorum. Bence çok önemli bir enerji var orada."