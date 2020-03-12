Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'ya: Bence artık görüşmeye gerek yok!
Oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Reşitpaşa'da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'le ilgili sorulara yanıt verdi.
Hande Erçel ile ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol almaya hazırlanan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla buluştu. Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikteyken sahip oldukları köpekleri için görüştükleri yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
'ARTIK GÖRÜŞMEYE GEREK YOK'
Yazılanları doğrulayan Bürsin ancak bu konudan artık rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bürsin, “Bir tanesi benim bir tanesi onun. Bu konu bir şekilde çözümlenecek. Bence artık görüşmeye de gerek yok” diyerek Sarıkaya’ya göndermede bulundu. Hande Erçel ile tanıştığını aktaran oyuncu, “Çok iyi bir insan ve oyuncu” dedi. (RECEP ASLAN/GÜNEŞ)