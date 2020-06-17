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  3. Kerem Bürsin'den Aslı Turanlı'ya yakın markaj
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:57 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin'den Aslı Turanlı'ya yakın markaj

Kerem Bürsin'den Aslı Turanlı'ya yakın markaj

Oyuncu Kerem Bürsin aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'le adı anılan Bürsin'in, Aslı Turanlı'yı yakın markaja aldığı iddia edildi.

Şimdilerde 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin'in, son olarak Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Bürsin'in, Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı'yı yakın markaja aldığı öğrenildi.

TAKİP YOK BEĞENİ VAR

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Kerem Bürsin, Ata Demirer ile bir süre önce yollarını ayıran Aslı Turanlı'ya ilgi duyuyor. Sosyal medyada Turanlı'yı takip etmeyen Bürsin, ünlü sunucunun fotoğraflarını beğenerek yeni aşkın sinyallerini veriyor.

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