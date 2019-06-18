Kerem Bursin, Serenay Sarıkaya'nın moralini bozdu!

Yaklaşık bir aydır Amerika’da olan Sarıkaya, İstanbul’a döndü. Önceki gün Bebek’te görüntülenen güzel oyuncunun, eski sevgilisiyle ilgili soruları duyunca ağzını bıçak açmadı.

SERENAY SARIKAYA İLE KEREM BURSİN NEDEN AYRILMIŞTI?





5 ay kadar önce Kerem Bürsin evlilik teklif ettiğinde Serenay Sarıkaya evlilik sözleşmesi diye diretmiş, Bu kriz aşıldıktan sonra da Serenay Sarıkaya’nın ‘Her şey Alman usulü olsun’ çıkışından sonra çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.







