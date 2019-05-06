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  3. Kerem Bürsin müjdeyi verdi!

Kerem Bürsin müjdeyi verdi!

Kerem Bürsin müjdeyi verdi!

Oyuncu Kerem Bürsin yeni sezonda Netflix’te olacağını müjdeledi.

Dostlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen yakışıklı oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayrılık ile ilgili konularda konuşulacak bir söz kalmadığını ifade eden Kerem Bürsin, ortak yapımcısı ve oyuncularından biri olduğu 'Yaşayamayanlar' dizisinin farklı bir dijital platformda devam edeceğini belirterek, yurt dışına görüşmeye gideceklerini doğruladı. 

Bürsin, Elçin Sangu ile başrol oynadığı dijital dizi 'Yaşayamayanlar'ın yeni bölümlerinin Netflix'te yayımlanacağını söyledi. 

 

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