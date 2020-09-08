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  3. Kerem Bürsin Hande Erçel'i kıskandı!
08 Eylül 2020 Salı 10:23 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin Hande Erçel'i kıskandı!

Kerem Bürsin Hande Erçel'i kıskandı!

Murat Dalkılıç'la uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz aylarda sonra eren oyuncu Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yakıştırılıyor. İkilinin her hareketi sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.

Aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyadaki yorumlaşmalarıyla da dikkat çekiyor. Erçel'in son paylaşımına Bürsin'den yorum yine gecikmedi. Güzel oyuncunun verdiği pozu kıskanan Bürsin, "Bu pozun aynısını bende yapacağım... Aynısını!" yorumunda bulundu. Yakışıklı oyuncunun bu yorumu, "Kerem Hande'yi kıskandı" dedirtti.

ŞAPKASI 5 BİN TL

Öte yandan özel hayatının yanı sıra giyimiyle de sık sık konuşulan oyuncu Hande Erçel, son paylaşımıyla dikkat çekti. Etekli kapüşonlu kombinini ünlü bir marka şapkayla tamamlayan Erçel, tamamlayıcı parçası olan şapka için 5 bin TL harcadı. Güzel oyuncunun tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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