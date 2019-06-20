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'Kendime inanamıyorum'

'Kendime inanamıyorum'

Pazar günü evlendiği Murat Akıncı’dan 36 saat sonra boşanma kararı alan Zerrin Özer, dün akşam tansiyonu yükselince apar topar hastaneden kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özer'in menajeri Kemal Aslan, 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. Kemal Aslan, dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı için konuştu. Menajer, "Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat "Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım" dedi. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi" diye konuştu. Ayrıca Aslan Akıncı'nın yıl boyunca Zerrin’e para harcatmadığını söyledi. 

Zor günler geçiren Zerrin Özer, tanisyonu yükselince önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. 

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