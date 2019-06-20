Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özer'in menajeri Kemal Aslan, 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. Kemal Aslan, dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı için konuştu. Menajer, "Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat "Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım" dedi. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi" diye konuştu. Ayrıca Aslan Akıncı'nın yıl boyunca Zerrin’e para harcatmadığını söyledi.

Zor günler geçiren Zerrin Özer, tanisyonu yükselince önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı.