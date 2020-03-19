Kendi kurallarını çiğneyerek yurt dışına tatile giden Sadettin Saran, karantinaya girdi
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarına ‘yurt dışına çıkış' yasağı koyan iş insanı Sadettin Saran, geçen günlerde Maldivler'e tatile gitmişti. Tatilden dönen Saran, karantinaya girdi.
Ünlü iş insanı Sadettin Saran, hafta sonunda egzotik ada Maldivler’e gitmişti. Saran, tatile çıkmadan önce “Şimdi tatil sırası bende.” diye konuşmuştu.
"EN AZ 4 KİTAP"
Bol bol yüzüp dalış yapan Sadettin Saran, İstanbul’a döner dönmez kendisini eve kapattı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, "14 gün kişisel karantinadayım. Hedefim bu sürede en az dört kitap okumak..." dedi.