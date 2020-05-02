Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen açıkladı!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Ergen, Dadı dizisinde birlikte rol aldığı Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Gülben Ergen, Kenan Işık hakkında şunları söyledi: "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayete etme hakkımız yok."