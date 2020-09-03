03 Eylül 2020 Perşembe 07:28 | Son Güncelleme:
KENAN İMİRZALIOĞLU ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şok geçirdi! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı
Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu, sevenlerinin karşısına Kim Milyoner Olmak İster programıyla çıkmaya devam ediyor. Mutlu bir evliliği olan Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile birlikte bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlar. Özel hayatı ve ailesi oldukça merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şok geçirdi. Benzerlikleri ağızları açık bıraktı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ekranlarda yerini almaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu baba olmak için gün sayıyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan İmirzalıoğlu’nun ailesi ve özel hayatı da merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler şok geçirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi...