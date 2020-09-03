Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şok geçirdi! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ekranlarda yerini almaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu baba olmak için gün sayıyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan İmirzalıoğlu’nun ailesi ve özel hayatı da merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler şok geçirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi...

KENAN İMİRZALIOĞLU

KENAN İMİRZALIOĞLU ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

