Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden 40 bin liralık bebek odası hazırlığı!

Kız bebeğini kucağına almak için gün sayan Kobal, özel bir mimarlık şirketiyle anlaştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, hayalini kurduğu bebek odası fikrini şirketle paylaşarak çalışmalara hız verdi. Kenan İmirzalıoğlu ise tüm dizaynı zevkine güvendiği eşi Sinem Kobal’a bıraktı. İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.