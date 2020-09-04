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  3. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden 40 bin liralık bebek odası hazırlığı!
04 Eylül 2020 Cuma 00:37 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden 40 bin liralık bebek odası hazırlığı!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden 40 bin liralık bebek odası hazırlığı!

7 buçuk aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal İmirzalıoğlu, bebek odası için hazırlıklara başladı. Kenan İmirzalıoğlu ise dizaynı zevkine güvendiği eşine bıraktı.

Kız bebeğini kucağına almak için gün sayan Kobal, özel bir mimarlık şirketiyle anlaştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, hayalini kurduğu bebek odası fikrini şirketle paylaşarak çalışmalara hız verdi. Kenan İmirzalıoğlu ise tüm dizaynı zevkine güvendiği eşi Sinem Kobal’a bıraktı. İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.  

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