Kenan İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunacak mı?

Birbirinden iddialı dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra uzun süredir sevenlerinden uzak kalan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programını sunacağı iddia edilmişti. Haberlerin ardından ilk kez İstinye’de karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu ‘Yarışmada sunucu olacak mısınız’ soruları karşısında sessiz kaldı.