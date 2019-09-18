Kenan İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunacak mı?
Kenan İmirzalıoğlu'nun, oyunculuk sevdası için bıraktığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunuculuğunu bırakan Murat Yıldırım'ın yerine geçeceği iddia edilmişti. Önceki gün İstinyepark'ta görüntülenen İmirzalıoğlu'na iddialar soruldu.
Birbirinden iddialı dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra uzun süredir sevenlerinden uzak kalan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programını sunacağı iddia edilmişti. Haberlerin ardından ilk kez İstinye’de karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu ‘Yarışmada sunucu olacak mısınız’ soruları karşısında sessiz kaldı.