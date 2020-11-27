Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal: Lalin'i yakında görürsünüz

Doktor kontrolüne gelen çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarının evde olduğunu söyledi. Kobal, Lalin’in kime benzediği yönündeki soruya “Daha 40’ı çıkmadı. Birisine benzetmek henüz erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz” dedi. Röportaj sırasında İmirzalıoğlu, maskesini takmayan bir vatandaşı uyardı.