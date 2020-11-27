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  • Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal: Lalin'i yakında görürsünüz
27 Kasım 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal: Lalin'i yakında görürsünüz

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal: Lalin'i yakında görürsünüz
- RECEP ASLAN

Geçen ay kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Nişantaşı'ndaydı.

Doktor kontrolüne gelen çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarının evde olduğunu söyledi. Kobal, Lalin’in kime benzediği yönündeki soruya “Daha 40’ı çıkmadı. Birisine benzetmek henüz erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz” dedi. Röportaj sırasında İmirzalıoğlu, maskesini takmayan bir vatandaşı uyardı. 

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