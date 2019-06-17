Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Kenan Doğulu, önceki akşam Bebek Şenliği festivalinde sahne aldı. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kenan Doğulu, konser sonrasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Keyifli olduğu görülen şarkıcı, muhabirlere konserle ilgili, “Çok güzeldi. Herkes eğlendi parklarda bahçelerde” dedi.

BEREN SAAT SORUSUNA YANIT

Oyuncu eşi Beren Saat ile boşanacakları iddia edilen Kenan Doğulu, muhabirlerin soruları karşısında, “Benim tarzımı biliyorsunuz. O yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim. Hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim bu sorulara” dedikten sonra arabasına binerek evinin yolunu tuttu.