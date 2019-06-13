Kenan Doğulu'dan Beren Saat sorusuna saşırtan tepki...

Sürekli olarak boşanacakları haberleri ile gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, son olarak fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in cenaze töreninde birlikte görüntü vermişti. Cömert'in ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Beren Saat'i eşi Kenan Doğulu teselli etmişti. Ünlü popçu, önceki gün Eğitim Gönülleri Vakfı için gerçekleştirilen geccede sahne aldı.



Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Doğulu, gecce için "Çok güzel geçti. Katılan herkesin emeğine sağlık, çok güzeldi" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcı ayrılık iddialarının sorulması üzerine ise gülerek karşılık verdi. Haberleri umursamadığını ortaya koyan Doğulu, daha önce iddiaları yalanlamıştı.