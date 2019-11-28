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  3. Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı! Böyle destek verdi

Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı! Böyle destek verdi

Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı! Böyle destek verdi

Beren Saat ile evliliğindeki krizi aylar sonra aşmayı başaran Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından eşine destek veren bir paylaşımda bulundu.

5 yıllık evliliklerinde aylardır kara bulutlar dolaşan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz haftalarda krizi aşmış ve barışmıştı. Ancak çift barışsa da birbirleriyle ilgili bir paylaşım yapmaktan kaçınmıştı.

AYLAR SONRA BİR İLK!

Son olarak Kenan Doğulu bu kuralı bozdu. Aylardır birbirleriyle ilgili tek bir paylaşım yapmayan çiftten şarkıcı, eşinin Netflix'te başlayacak olan yeni dizisinin fragmanını Instagram hesabından paylaştı. Doğulu'nun bu paylaşımını gören hayranları ikili adına bir kez daha sevindi.


Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı!
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