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  3. Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat'ten flaş hamle!

Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat'ten flaş hamle!

Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat'ten flaş hamle!

Kenan Doğulu ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat, sosyal medyadan yaptığı bir yorumla hayranlarının kafasını karıştırdı.

Temmuz 2014'de Los Angeles'ta masal gibi bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in uzun süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Boşanacakları öne sürülen çift, şimdiye kadar açıklama yapmamıştı. Hal böyle olunca tüm gözleri üzerine çeken Doğulu ve Saat'in yaptıkları her hareket takip edilir oldu.

FLAŞ HAMLE

Son olarak Kenan Doğulu, Instagram hesabından "Yaparım Bilirsin" isimlik ilk albümünün çıkışının 26. yılını kutlayan bir paylaşım yaptı. Doğulu, o günkü heyecanını ve mutluluğunu duygusal bir notla paylaştı. Bu paylaşıma ise eşi Beren Saat kalp emojili bir yorum yaptı.

HAYRANLARI HEYECANLANDI

Bu yorum üzerine sosyal medya çalkalandı. Evlilik yıl dönümlerinden bile paylaşım yapmayarak boşanacakları iddialarını güçlendiren çift, bu hamleyle kafaları karıştırdı. Saat'in yorumu binlerce beğeni alırken, onlarca da yorum geldi. İkilinin hayranları ise yorumun altına birbirlerini sevdiklerine inandıklarını ve birbirlerinden vazgeçmemeleri gerektiğini anlatan yorumlar yaptı.

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