Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanacak mı? sorusuna 'anne'den cevap!

Beren Saat'in 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları gün yüzüne çıkarmış, çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti.



Serpil Doğulu herkesin merak ettiği 'Boşanacaklar mı?' sorusuna, "Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. En çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..." diyerek yanıt verdi.



