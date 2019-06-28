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  3. Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanacak mı? sorusuna 'anne'den cevap!

Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanacak mı? sorusuna 'anne'den cevap!

Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanacak mı" sorusuna 'anne'den cevap!

Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Beren Saat'in 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları gün yüzüne çıkarmış, çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti. 

Serpil Doğulu herkesin merak ettiği 'Boşanacaklar mı?' sorusuna, "Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. En çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."  diyerek yanıt verdi.


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