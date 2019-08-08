Kenan Doğulu ile Aslı İşler birlikte mi? Aslı İşler kimdir?

Kenan Doğulu ile Aslı İşler birlikte mi? magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programında bugün Kenan Doğulu ile Beren Saat arasına Aslı İşler'in girdiği ve aşkın bu yüzden bittiği iddia edildi. Haberi izleyenler Kenan Doğulu ile Aslı İşler birlikte mi? diye merak ediyor. Beren Saat'e benzerliği ile şaşırtan Aslı İşler kimdir? diyorsanız işte yanıtı..

ASLI İŞLER KİMDİR?

16 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı İşler reklam ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. Tiyatro ve oyunculuğa ilgisi, ortaokuldaki tiyatro kulübünde başlayan güzel oyuncu Aslı İşler Lady Macbeth rolünü üstlendikten sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol alan güzel oyuncunun şu sıralar Kenan Doğulu ile birlikte olduğu konuşuluyor.