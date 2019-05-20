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  3. Kenan Doğulu evliliğini kurtarmak için Çeşme'de ev bakıyor iddiası

Kenan Doğulu evliliğini kurtarmak için Çeşme'de ev bakıyor iddiası

Kenan Doğulu evliliğini kurtarmak için Çeşme'de ev bakıyor iddiası

2014'te evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat çiftinin evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu.

Son dönemde sadece arkadaşlarıyla bir kare fotoğrafları ortaya çıkan ikiliden Beren Saat, geçen gün 15 sene önce vefat eden sevgilisi Efe Güray'ın fotoğrafını kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşmıştı.

Bu durum çiftin boşanacağı iddiasını daha da güçlendirmişti.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Kenan Doğulu, evliliğini kurtarmak için her yolu denerken bir taraftan da Çeşme'de ev bakıyormuş.

Deniz manzaralı ultra lüks bir siteden ev bakan popçu, hemen hemen pazarlık aşamasını bitirmek üzereymiş.

Ev için 750 bin dolar yaklaşık 4 milyon 500 bin lira ödeyecek olan şarkıcı, hem kafasını dinlemek hem de yeni besteler yapmak için senenin büyük bir kısmını İzmir'de geçirmeyi planlıyormuş. 

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