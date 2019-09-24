Kemal Doğulu hayatının şokunu yaşadı! 'Kardeşim gibi gördüm, dolandırıldım'

İşte Kemal Doğulu'nun o açıklamaları...

Menajerim tarafından 500 bin TL dolandırıldım. Bu olay da Antalya’da bir organizasyon vardı fırtına çıktı sahne alamadım. Menajerim de mekanın sahibine gidip ‘Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor’ demiş. Mekânın sahibi de benim arkadaşım. Aradı ‘böyle böyle bir şey var doğru mu?’ diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş.

'KARDEŞİM GİBİ GÖRDÜM'

Ben çalıştığım kanalda tanıştım bu kişi ile şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım yaptım sonra da menajerim yaptım. Bir bir buçuk yıl kadar yaptı-yapmadı.

'HEP MEKANLAR SUÇLUYMUŞ GİBİ LANSE ETTİ'

Ben sürekli çalışıyordum ama bir şekilde para alamıyordum. Hep mekanlar suçluymuş gibi lanse ediyordu. Halbuki paraları almış ama ‘almadım’ diyordu. Ben ona çok güvendim kardeşim gibi seviyordum o da bana bunu yaptı.