08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00
Kaynakla yüzümü yaktım
Oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatına yönelen Arzum Onan ekranlara yoğunluğundan dolayı şimdilik dönmeyi düşünmediğini söyleyerek ‘’Oyunculuk adına Mehmet’ten çok şey öğrendim’’ dedi.
Besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın programına konuk olan Onan, heykel yaparken ilk zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri de anlattı. Onan, ‘’Heykel yaparken yüzümü de yaktım, parmaklarım da zarar gördü. Şu an geçti” dedi. Eşi Mehmet Aslantuğ’un bu talihsizlik sonrası telaşını ‘’Mehmet kaynaktan dolayı yüzümü yaktıktan sonra kaynak şart mıydı dedi” diye konuştu.