Kaynakla yüzümü yaktım

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın programına konuk olan Onan, heykel yaparken ilk zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri de anlattı. Onan, ‘’Heykel yaparken yüzümü de yaktım, parmaklarım da zarar gördü. Şu an geçti” dedi. Eşi Mehmet Aslantuğ’un bu talihsizlik sonrası telaşını ‘’Mehmet kaynaktan dolayı yüzümü yaktıktan sonra kaynak şart mıydı dedi” diye konuştu.