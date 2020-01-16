Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evlilik için yazı bekleyin
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, kızları Zehra’nın 22. yaşını kutlamak için Etiler’de bir araya geldi.
Recep ASLAN
Aile boyu birlikte keyifli zaman geçiren ekip, çıkışta mutluluk pozları verdi. Son zamanlarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği konuşulan Avşar’ın arkadaşının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. “Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?” diye sorulan Avşar’ın arkadaşı bombayı patlattı. Evlilik sorularına Avşar gülerken arkadaşı “Evlilik için yazı bekleyin” dedi. Ardından lafa giren Kaya Çilingiroğlu da “bekleyin” diyerek merak uyandırdı.
HÜLYA İLE KAYA TEKRAR BİR ARAYA MI GELİYOR?
Doğum günü yemeğinde sanatçı Hülya Avşar’ın eski kayınvalidesi Gülümser Çilingiroğlu da hazır bulundu.