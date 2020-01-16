Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,861
  • 6,5243
  • 292.279
  • 121001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evlilik için yazı bekleyin

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evlilik için yazı bekleyin

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evlilik için yazı bekleyin

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, kızları Zehra’nın 22. yaşını kutlamak için Etiler’de bir araya geldi.

Recep ASLAN

Aile boyu birlikte keyifli zaman geçiren ekip, çıkışta mutluluk pozları verdi. Son zamanlarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği konuşulan Avşar’ın arkadaşının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. “Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?” diye sorulan Avşar’ın arkadaşı bombayı patlattı. Evlilik sorularına Avşar gülerken arkadaşı “Evlilik için yazı bekleyin” dedi. Ardından lafa giren Kaya Çilingiroğlu da “bekleyin” diyerek merak uyandırdı.

HÜLYA İLE KAYA TEKRAR BİR ARAYA MI GELİYOR?  

Doğum günü yemeğinde sanatçı Hülya Avşar’ın eski kayınvalidesi Gülümser Çilingiroğlu da hazır bulundu. 


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
<p>Endonezya´nın Güney Sulawesi bölgesindeki Gowa´da yaşayan lise öğrencisi Nabila Az-Zahra (16) sos

İkiz Kardeşler, Yıllar Sonra İnstagram Sayesinde Gerçeği Öğrendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe'de Comolli'nin eleştiri toplayan transferleri