Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5802
  • 6,2523
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kavga yurtdışında alevlendi 

Kavga yurtdışında alevlendi 

Kavga yurtdışında alevlendi 

Boşanmalarına rağmen Bodrum’da tatilde olan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın ayrılık nedenleri ortaya çıktı.

2. Sayfa programında yer alan bilgiye göre çift yurtdışı tatillerinde büyük kavgaya tutuşmuş ve yaşanan inatlaşma sonucu ‘Boşanalım’ demişler. Feyza Aktan sonrasında geri adım atsa da Özcan Deniz geri adım atmamış ve çift boşanmış. Kısa süre önce bir markanın yatak reklamında rol alan Özcan Deniz eğer boşanmasıydı reklamda eşiyle rol alacaktı. Feyza Aktan bu reklam filminden 500 bin TL kazanacaktı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!
Aslıhan Karalar da o akıma uydu
Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
<p>Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaflık yapan Elif Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır A

Yok Böyle Elbise! 10 Bin Adet Atık Kapak Kullandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Büyük darbe vuruldu! Bu yıl 15 milyon kök

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor