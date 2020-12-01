Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan setlere geri dönüyor!

Yeni bir projesi olduğunu son günlerde röportajlarında da dile getiren oyuncunun nasıl bir yapımda yer alacağı merak ediliyordu. Banu Zorlu’nun ortak olduğu Aura1 isimli şirketin hazırlıklarına başladığı Dalgalar ve İzler isimli sinema filminde Pelin Karahan’ın da başrolde yer alacağı Gazeteci Birsen Altuntaş’ın mesajıyla ortaya çıktı.

Setlere yeniden dönecek olmanın heyecanını yaşayan Pelin Karahan’ın rol arkadaşları ise dikkat çekiyor… Filmde yer alan diğer isimler; Meral Çetinkaya, Cem Zeynel Kılıç, Goncagül Sunar, Hülya Duyar, Ayşen Sezerel, Funda İlhan, Damla Alibeşe, Ethel Mulinas ve Gözde Duru olacak.

Yönetmenliğini Emre Kavuk’un yapacağı filmin senaryosunu ise Yasemen Zorlu yazdı.