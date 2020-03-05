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  3. Katy Perry, yeni şarkısının videosuyla hamile olduğunu duyurdu

Katy Perry, yeni şarkısının videosuyla hamile olduğunu duyurdu

Katy Perry, yeni şarkısının videosuyla hamile olduğunu duyurdu

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Katy Perry, hamile olduğunu yayımlanan videoyla ilan etti.

SkyNews'in haberine göre, Perry'nin yeni şarkısı "Never Worn White" için çektiği videonun sonunda gebe olduğu görüldü.

Bebeğin, 35 yaşındaki Perry'nin 2016'dan bu yana birliktelik yaşadığı ve Sevgililer Günü'nde nişanlandığı 43 yaşındaki Amerikalı oyuncu Orlando Bloom'dan ilk çocuğu olacağı belirtildi.

Bloom'un, Avustralyalı manken Miranda Kerr ile evliliğinden "Flynn" isminde bir oğlu bulunuyor.


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