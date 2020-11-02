Kate Winslet, Tom Cruise'un Hollywood rekorunu kırdı

Avatar 2’nin yapımcısı olan Jon Landau, geçtiğimiz hafta Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşmış ve fotoğrafta, Avatar 2’nin sualtı çekimleri için serbest dalış eğitimleri alan ve dakikalarca suyun altında çalışmalar gerçekleştiren Kate Winslet'i göstermişti.

Kate Winslet, The Hollywood Reporter ile gerçekleştirdiği röportajda, söz konusu çalışmalar sırasında nefesini suyun altında yedi dakika 14 saniye tutabildiğini ifade etmişti. Bu süre, yalnızca ünlü aktristin sınırlarını göstermekle kalmıyor, bir başka ünlü oyuncunun rekorunu kırdığını da gösteriyor.

Aksiyon filmlerinin en tanındık yüzlerinden biri olan Tom Cruise da Görevimiz Tehlike 5 (Mission Impossible: Rogue Nation) çekimleri sırasında sırasında sualtı sahneleri için serbest dalış eğitimi almak durumunda kalmıştı ve tıpkı Winslet gibi nefesini dakikalarca tutmayı öğrenmişti.

Nefesini altı dakika boyunca tutmayı başaran Tom Cruise, böylece bu konuda Hollywood rekorunu ele geçirmeyi başarmıştı. Ancak Kate Winslet, James Cameron’ın Avatar 2 setinde 7 dakikadan fazla suyun altında kalarak ünlü aktörün rekorunu açık bir farkla kırmış durumda.

Avatar 2 demişken; 2009 yılında vizyona giren ilk filmden -yeni bir erteleme olmazsa- 13 yıl sonra, 2022 sonlarında vizyona girecek olan Avatar 2’nin yönetmen koltuğunda bir kez daha James Cameron oturacak. Filmin başrollerinde ise Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet ve Sigourney Weaver gibi isimleri göreceğiz.