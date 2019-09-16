Karius'un sevgilisi alkole tövbe etti

Beşiktaşlı Karius’la birlikte yaşayan ve zamanının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren ünlü model için, “İçkiyi bıraktı, çünkü hamile” söylentileri çıkmıştı. Sophia Thomalla, “Evet içkiyi bıraktım. Bu hayatımda çok olumsuz bir etkiye sebep olmadı. Ancak hamile değilim. Aksine sağlıklı yaşamak için bu kararı aldım. Şimdi benim için her şey daha normal. Her gün spor yapıyorum, koşuyorum. 30 yaşındayım. Şimdi doğum günümde içki konusunda bir istisna olup olmayacağını soruyorlar. Doğum günüm 6 Ekim’de Şu anda bir istisna için kararım yok.”