Karaoke tadında nikah

Oyuncu nişanlısı Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 6 Eylül’de evleneceklerini açıkladı. Baysal, “İzmir’de sahilde düğün yapacağız. Karaoke tadında olacak. Sanatçı arkadaşlarımız da düğünümüzde şarkı söyleyecek” dedi. Aras Bulut İynemli ile birlikte ‘Koğuştaki Mucize’ adlı filmde rol alacak olan oyuncu, “Çok dokunaklı baba kız filmi” yanıtını verdi.