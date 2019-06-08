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08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Karaoke tadında nikah

Karaoke tadında nikah

Ekranlara veda eden ‘Söz’ dizisinin güzel oyuncusu Deniz Baysal, Akmerkez’de görüntülendi.

Oyuncu nişanlısı Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 6 Eylül’de evleneceklerini açıkladı. Baysal, “İzmir’de sahilde düğün yapacağız. Karaoke tadında olacak. Sanatçı arkadaşlarımız da düğünümüzde şarkı söyleyecek” dedi. Aras Bulut İynemli ile birlikte ‘Koğuştaki Mucize’ adlı filmde rol alacak olan oyuncu, “Çok dokunaklı baba kız filmi”  yanıtını verdi. 

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