Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Karantinadan çıkan Şeyma Subaşı'nın ilk işi bu oldu!
06 Haziran 2020 Cumartesi 17:41 | Son Güncelleme:

Karantinadan çıkan Şeyma Subaşı'nın ilk işi bu oldu!

Karantinadan çıkan Şeyma Subaşı'nın ilk işi bu oldu!

Acun Ilıcalı'ın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Koluna dövme yaptırdığını belirten Subaşı, kendisini sık sık eleştiren Demet Akalın hakkında da konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın isminin geçtiği dövmeyi koluna yaptıran Şeyma Subaşı,"Benim için çok anlamlı bir dövme oldu" dedi.

Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden kendisine sürekli tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkında ise "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diyerek polemiğe girmekten kaçındı.

Şeyma Subaşı, yakın zamanda yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını da söyledi. 

ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
İfadesi şaşkınlığa sebep oldu... Tekerin altına giren adamı hissetmedi!
Youtube fenomenlerine hapis şoku: İşte istenen ceza
Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Karpuzlu maganda pişkinlikte sınır tanımadı! Özür diyeceğine ceza istedi
Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsayd

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsaydı!

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıy

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıyor

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'na demir attı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Trabzon Limanı'na demir attı