Karantinadan çıkan Şeyma Subaşı'nın ilk işi bu oldu!

Snob Magazin'in haberine göre; Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın isminin geçtiği dövmeyi koluna yaptıran Şeyma Subaşı,"Benim için çok anlamlı bir dövme oldu" dedi.

Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden kendisine sürekli tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkında ise "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diyerek polemiğe girmekten kaçındı.

Şeyma Subaşı, yakın zamanda yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını da söyledi.