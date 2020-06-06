06 Haziran 2020 Cumartesi 17:41 | Son Güncelleme:
Karantinadan çıkan Şeyma Subaşı'nın ilk işi bu oldu!
Acun Ilıcalı'ın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Koluna dövme yaptırdığını belirten Subaşı, kendisini sık sık eleştiren Demet Akalın hakkında da konuştu.
Snob Magazin'in haberine göre; Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın isminin geçtiği dövmeyi koluna yaptıran Şeyma Subaşı,"Benim için çok anlamlı bir dövme oldu" dedi.
Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden kendisine sürekli tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkında ise "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diyerek polemiğe girmekten kaçındı.
Şeyma Subaşı, yakın zamanda yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını da söyledi.